Um Ford Ka e uma motocicleta colidiram no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua João Ruiz Galian, esquina do Posto Vesa, no início da tarde desta quarta-feira (16).

Após a colisão o carro foi parar na parede de um comércio.

A equipe de Defesa Civil, juntamente com o SAMU foram acionados e encaminharam a senhora, de 54 anos, que estava desorientada e o motociclista ao Hospital da Providência.

Mais informações em inestantes.