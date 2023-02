Domingo tem eleição do Conselho Tutelar. Todos os jandaienses podem votar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jandaia do Sul – CMDCA, tem a honra de convidar todos os eleitores do município a participarem da eleição municipal para a escolha dos membros suplentes do Conselho Tutelar.

O local de votação será no Centro de Referência de Assistência Social -CRAS, situado a Rua Presidente Kennedy, n.373, das 08h00min às 12h00min, domingo dia 05/02/2023.

Os eleitores deverão levar documento pessoal com foto (RG ou CNH), não é necessário o título de eleitor.

Contamos com a presença de todos os cidadãos jandaienses.