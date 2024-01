Dois morrem e três ficam feridos em acidente na região

Por volta das 02h45 deste domingo (14), no km 136 da BR 376, em Nova Esperança, ocorreu um acidente do tipo saída de pista seguida de colisão com anteparo, com duas pessoas em óbito e outras três com ferimentos graves.

O condutor seguia sentido Maringá a Paranavaí com um veículo GM/Classic de cor prata, com placas de Paranavaí, quando perdeu o controle da direção, lateralizou e colidiu violentamente em uma estrutura de concreto situada no canteiro central da rodovia.

No veículo haviam 5 pessoas, das quais o condutor e uma das passageiras, ambos com 23 anos, que devido à violência do impacto, não resistiram aos ferimentos e entraram em óbito no local.

Outras três pessoas sofreram ferimentos graves, sendo encaminhadas a hospitais de Maringá.

Além da PRF, equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, DER, Polícia Civil, IML e Perícia Científica compareceram no local para atendimento dessa ocorrência.

A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito, que estará disponível às partes envolvidas e às autoridades competentes.