Ajuda de Jandaia do Sul ao RS seguiu em dois caminhões. Doações ainda podem ser feitas até o dia 22

Após a tragédia que devastou grande parte dos municípios do Rio Grande do Sul, as autoridades e a comunidade local de Jandaia do Sul, começaram uma grande mobilização no intuito de arrecadar donativos para os nossos irmãos rio-grandenses.

O ponto de coleta foi a Brigada Comunitária – Defesa Civil e a arrecadação superou as expectativas. Na última quinta-feira, 09 de maio, uma carreta e um caminhão baú seguiram viagem para o Rio Grande do Sul.

As autoridades que iniciaram essa força tarefa agradecem a cada cidadão que deixou sua doação que com certeza será de grande valia para nossos irmãos que necessitam de ajuda nesse momento.

A Brigada Comunitária (Defesa Civil) recebe doações até o dia 22.