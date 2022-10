Disparo de arma de fogo em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 8h14 desta sexta-feira (21).

Conforme a PM, chegou até a companhia de Polícia Militar de Jandaia do Sul a pessoa que relatou que um indivíduo foi até a sua residência na Avenida Tancredo Neves em Jandaia do Sul, cobrar uma divida que seria de um amigo e que a pessoa foi até o carro (Prisma de cor verde), sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos, momento que esse entrou em seu veículo VW/Parati e saiu do local.

A Polícia Militar de Mandaguari foi avisada, visto que o autor dos disparos reside naquela cidade. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis a serem tomados.