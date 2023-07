Viapar informa novas detonações de rochas no contorno de Jandaia

A Viapar – Rodovias Integradas do Paraná – informa que fará três detonações de rocha nesta semana nas obras do Contorno de Jandaia do Sul.

Nos três dias, o trânsito será paralisado 5 minutos antes de cada detonação (última sirene) e liberado 5 minutos depois da vistoria do Blaster (profissional responsável pelo manuseio, arranjo, disposição e detonação do explosivo).

Na quarta (02/08) a detonação será às 15h. Haverá evacuação no raio de 300 metros e fechamento dos acessos municipais e particulares.

Na quinta (03/08), a detonação de material também ocorrerá às 15h com evacuação no raio de 200 metros e fechamento dos acessos municipais e particulares.

Neste dia, haverá o fechamento da BR-376, na altura do km 215, (sentido Mandaguari – Apucarana) e no km 216 (sentido Apucarana – Mandaguari). Também será fechada a BR-369, no km 229, chegada a Jandaia do Sul.

Na sexta-feira (04/08). A última detonação da semana será às 15h com evacuação no raio de 200 metros e fechamento dos acessos municipais e particulares.