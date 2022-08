Detonações da obra do contorno continuam nos dias 10 e 11 de agosto

O Consórcio Contorno Jandaia do Sul, comunica que realizará a detonação de cargas explosivas para execução de desmonte de rochas e escavações necessárias para implantação do Contorno de Jandaia do Sul, seguindo os procedimentos para a detonação.

Veja nas imagens se será na sua localidade:

A detonação das cargas explosivas acontece às 15 horas e será precedida de três (3) alarmes sonoros, sendo que serão acionadas da seguinte maneira:

1° – ALARME SONORO – com antecedência de 01:00 (uma hora), passaremos com veículo e sirene ligada dentro das Zonas de Risco

2° – ALARME SONORO – com antecedência de 00:30 (trinta minutos), passaremos com veículo e sirene ligada – Início dos fechamentos dos acessos, RETIRADA DOS COLABORADORES DO CONSORCIO E SUBCONTRATADOS E CASO FOR NECESSÁRIO O SOLICITAÇÂO DE RETIRADA DOS MORADORES DE SUAS PROPRIEDADES)

3° – ALARME SONORO – com antecedência de 5 minutos antes da operação com (01) toque com duração 30 segundos. (ÚLTIMO AVISO ANTES DA DETONAÇÃO)