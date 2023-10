Nesta quarta-feira, o tempo volta a ficar bastante instável no Sul do País, em virtude do deslocamento de uma frente fria. No Paraná, a partir das regiões oeste e sudoeste, já são esperadas algumas chuvas e trovoadas na madrugada. Ao longo do dia a instabilidade se espalha pelo Estado, com risco elevado para temporais. Temperaturas seguem elevadas, com condição de abafamento, principalmente nos setores mais ao norte.

Fonte Simepar