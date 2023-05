Departamento de saúde realiza passeata para conscientização ao combate do mosquito da dengue

Para chamar a atenção e conscientizar a população sobre os cuidados para combater o mosquito da dengue o departamento de saúde através do ENDEMIAS realizou uma passeata com alunos professores da rede municipal de ensino, agentes de endemias, agentes comunitários de saúde com o apoio da Policia Militar e Defesa Civil, passando pela Avenida Getúlio Vargas com faixas e cartazes.

O agente de combate a endmias Marcos Dariva faz um alerta, “A melhor forma de prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, eliminando água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, latões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas de garrafas”.

No último boletim emitido pela SESA no dia 28 de abril, haviam 28 casos confirmados na cidade Jandaia do Sul, o que deixa o município em estado de alerta.