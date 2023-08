Departamento de saúde realiza palestra para gestantes sobre a Saúde bucal de Gestante e do Bebê

O Departamento de Saúde através do setor de odontologia realizou quinta-feira (17) uma palestra direcionada a gestantes sobre saúde bucal durante a gestação e os primeiros cuidados com bebê recém-nascido.

A palestra foi realizada na Unidade Básica de Saúde Massahiro Oga e ministrada pelo Dra. Lilian Fernanda Demarco Campana que abordou os temas como, pré-natal odontológico, saúde bucal da gestante, as mudanças comuns à condição bucal da gestante, implicações graves da falta de cuidado com a saúde bucal na gestação, a saúde bucal do bebê, a importância do aleitamento materno, sinais e sintomas comuns à erupção dentaria no bebê e quando deve ser iniciado a higienização bucal do bebê.

Representantes da APMI e do banco de leite também participaram da palestra e lembraram da importância da doação do leite materno e convidaram as gestantes a para conhecer o Club das Mães que também realiza um trabalho junto as gestantes com palestra, e confecção de enxoval.

Dra. Lilian também orientou sobre o quanto é importante para mulher ao descobrir a gravidez já procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para que se inicie o pré-natal e o pré-natal odontológico.