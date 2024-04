Departamento de Educação e Esportes juntamente com a Copel realizam espetáculo educativo

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Educação e Esportes em parceria com a Copel – Programa Iluminando Gerações, realizaram nesta terça-feira, 02 de abril, no Auditório Municipal o Espetáculo “Histórias Eletrizantes”.

O Programa desenvolve ações educativas para o uso seguro e consciente da energia elétrica.

São palestras em forma de espetáculo teatral com conteúdos explicativos para evitar acidentes com choque elétrico, evitar desperdícios no consumo de energia e incentivar hábitos alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável.

O público alvo em Jandaia foram os alunos dos 4° e 5° anos da rede municipal de ensino que estiveram tanto no período da manhã como no período da tarde assistindo ao espetáculo.