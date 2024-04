Departamento de Cultura tem nova diretora

O Prefeito Lauro Junior assinou na tarde desta quinta-feira, 05 de abril, o decreto de nomeação da nova Diretora do Departamento da Cultura do município de Jandaia do Sul, trata-se da Professora Mara Rubia Nunes.

A Professora Mara Rubia Nunes é Graduada em dança, Educação Física e pedagogia, graduanda em Produção Cultural, com especializações em Gestão Pública, e políticas públicas; Artes Visuais, Arte Educação, Dançaterapia, História e cultura indígena e afro-brasileira; e Psicanálise.

Conselheira Municipal de cultura em Jandaia do Sul, Bailarina e Yogue, professora há mais de 16 anos com formações nacionais e internacionais.

Esteve responsável pela região da Amusep, como agente regional de cultura, do programa de implementação do sistema estadual de cultura, uma parceria entre a Universidade Estadual de Ponta Grossa e a Secretaria de comunicação e cultura do governo do Paraná.