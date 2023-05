Dengue: Jandaia do Sul entra em estado de epidemia

Jandaia do Sul entrou para a lista de cidades em epidemia de dengue. De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram confirmados 151 casos da doença no município desde agosto de 2022, período que marca o início do ano epidemiológico. Além disso, há 254 notificações, sendo 92 casos descartados e 8 ainda em investigação.

A coordenadora de vigilância epidemiológica, Isabel Garcia Giorgiani Moreno, explicou que a decisão de decretar estado de epidemia é baseada nas últimas seis semanas epidemiológicas em comparação com o período anterior. Ela apontou que o aumento nos casos foi identificado sobretudo no final de março e início de abril, época em que houve diversos dias de chuva com temperaturas elevadas, proporcionando melhores condições para a reprodução do mosquito Aedes aegypti.

Diante do quadro de epidemia, é importante que a população de Jandaia do Sul redobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Medidas como evitar acúmulo de água parada em recipientes, utilizar telas nas janelas e utilizar repelentes podem ajudar a prevenir novos casos da doença. É fundamental que todos colaborem para combater a dengue e garantir a saúde e o bem-estar da população.

Com informações do TnOnline