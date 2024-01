Dengue: Departamento de Saúde reúne com agentes e enfermeiros

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Saúde – Setor de Endemias realizou na tarde desta segunda-feira, 22 de janeiro, uma reunião com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Enfermeiros e os Agentes Comunitários de Endemias (ACE), para mais uma vez reafirmar o compromisso de todos e até uma ajuda extra no combate ao mosquito da dengue.

Estiveram presentes ainda o prefeito Lauro Junior acompanhado da Primeira Dama Stella Silva, a diretora do Departamento de Saúde Elza Maria Ferraz, a enfermeira Isabel da Vigilância Epidemiológica, do Marcos Dariva Supervisor de Endemias, do Senhor Demilson e Cardoso do setor de Entomologia da SESA de Maringá.

O objetivo da reunião e o pedido do Prefeito Lauro é mais uma vez reafirmar e pedir uma atenção especial de todos no combate ao mosquito da dengue, uma vez que os Agentes estão em campo fazendo as visitas nas residências, podendo assim além do seu trabalho orientar também na questão da limpeza e erradicar possíveis criadouros do mosquito.

O Agente Demilson do Setor de Entomologia da Secretaria do Estado da Saúde (SESA) de Maringá repassou importantes informações a todos para ajudar na eliminação de possíveis focos do mosquito.