Delegado Jacovós indica viaturas para ROTAM de Mandaguari, Marialva e Sarandi

Na manhã desta segunda-feira (13) o deputado Delegado Jacovós, presidente da Comissão de Segurança Pública da Alep, esteve em Sarandi para participar da entrega de veículos para as forças de segurança e a Educação de Sarandi. Um dos veículos, S10 4×4 0km, foi destinado para a ROTAM, pelos deputados estaduais da região, adquirido através de emenda parlamentar coletiva.

Os veículos foram entregues em frente à Prefeitura e estiveram

presentes o prefeito Walter Volpato, a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Lúcia Volpato, o vice-prefeito, Wlademir Garbúggio, capitão Manoel, do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Márcio Antônio (Comandante do 4° Batalhão da Polícia Militar em Maringá), tenente Martins, comandante da ROTAM, soldado Bergstron, além de vereadores e outros secretários municipais.

Sarandi

Em Sarandi, Jacovós parabenizou a atuação, no combate ao crime, das forças de segurança e ressaltou a importância do trabalho em conjunto que Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar realizam na cidade. “As forças de segurança de Sarandi têm feito um trabalho espetacular “. O deputado destacou que A Polícia Civil, sob a direção do Delegado Adriano Garcia, tem desarticulado o crime organizado, com pedidos de prisões dos chefes de quadrilhas, e a ROTAM quando necessário, age com muita firmeza no enfrentamento de criminosos organizados, destacando-se em prisões importantes ocorridas recentemente.

O deputado pediu aplausos ao o tenente-coronel Marcio Antônio, que faz uma gestão diferenciada à frente do 4 Batalhão da Polícia Militar e parabenizou o prefeito Volpato pelos constantes investimentos na Guarda Municipal, na realização de concursos para contratação de guardas, compra de coletes e viaturas.

Mandaguari

No dia início do mês, Jacovós esteve em Mandaguari para entregar uma viatura S10 4×4, para ROTAM (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas).

Na ocasião, o deputado agradeceu o brilhante trabalho que a ROTAM de todo o Paraná realiza e, nomeando o sargento Andrade e os soldados Omura e Casteleira, parabenizou todos os policiais do nosso estado.

Jacovós fez elogios ao trabalho da prefeita Ivonéia Furtado que administra a cidade de forma firme e competente, não medindo esforços em investimentos para beneficiar a população.

Marialva

Da mesma forma, em Marialva, uma viatura S10 4×4 0km foi entregue para a ROTAM de Marialva.