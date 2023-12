Defesa Civil de Jandaia recebe caminhão de combate a incêndio

O Prefeito Lauro Junior acompanhado do Vereador João Paulo, do Secretário de Governo Elvis Pontara, do Cabo Anderson, Adc. R Alves da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul receberam nesta terça-feira, 12 de dezembro, em Curitiba, um caminhão de combate a incêndio e um conjunto desencarcerador a bateria do Governo do Estado com o apoio do Deputado Estadual Do Carmo.

O Prefeito Lauro Junior agradeceu aos Coronéis Fernando, Melo, Zotelli e também ao Governador Ratinho Junior pelo caminhão e equipamentos recebidos que farão a diferença nos atendimentos realizados tanto no combate a incêndios como nos acidentes de trânsito que serão utilizados pela Brigada Comunitária (Defesa Civil) com gestão, apoio logístico e treinamento do Corpo de Bombeiros do Paraná.