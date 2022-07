Davis Izidoro vence a principal luta da Copa Jandaia do Sul de Muay Thai

Nesse domingo dia 24/07 o atleta da cidade de Jandaia do Sul, David Gimenes Izidoro fez a luta principal no evento COPA Jandaia do Sul de Muay Thai sediada no auditório municipal, onde várias lutas foram realizadas. David disputou o cinturão profissional da categoria até 75 quilos, contra um atleta muito rodado no circuito nacional e, ao fim dos 5 rounds de uma batalha travada entre os dois atletas, David Izidro teve seu braço levantado pelos árbitros e conquistado o cinturão.

O atleta ressalva a importância da torcida que ali estava prestigiando o evento e o apoiando, e dedica o título a todos os seus alunos, treinadores, amigos, familiares e amantes do esporte e também ao prefeito Lauro Júnior é a secretaria de esportes de Jandaia do Sul.

A quem gosta do esporte ou tem curiosidade, o atleta tem um espaço dedicado a ensinar o verdadeiro muay thai, localizado na avenida Getúlio Vargas, n 313, ao lado do Hotel Jandaia onde atende desde crianças até pessoas de maior idade.