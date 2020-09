Dado da Paz é inaugurado em Jandaia do Sul

(Assessoria)

O monumento foi inaugurado nesta segunda-feira (21) na praça da Igreja Matriz, praça do café, e Escola John Kennedy. A iniciativa é do Movimento dos Focolares de Jandaia do Sul. O projeto contou com o apoio da prefeitura de Jandaia através do prefeito Benedito José Pupio ( Ditão). O “Dado da Paz” faz parte do projeto internacional Living Peace, inspirado nos pontos da arte de amar que a fundadora do Movimento Focolares Chiara Lubich propôs.

As seis frases nas faces do Dado da Paz são diferentes, universais e estão em várias línguas, como destaca, Professora Maria de Fátima, coordenadora do projeto na região Sul do Brasil.

A inauguração do monumento na praça da Igreja Matriz de Jandaia do Sul foi acompanhada pelo Padre Edvaldo, Prefeito Ditão, o Médico Francisco Martins, Professoras Maria Fátima e Maria José, a Diretora do Departamento de Educação Jucimara Tomazini e demais convidados.

Padre Edvaldo fez uma oração pela Paz juntamente com todos presentes.

As frases do Dado da Paz de Jandaia são: amar uns aos outros, amar a todos, amar o outro, escutar o outro, ser o primeiro a amar e perdoar uns aos outros.

Durante o evento, o prefeito Ditão agradeceu a todos e falou que o nosso mundo está precisando de paz, disse estar muito feliz com esse projeto.

Jandaia do Sul unida a grande rede mundial do Living Peace, projeto de paz que reúne mais de 150 países se torna reconhecida mundialmente como a cidade da Paz. O clima de festa pela inauguração de 3 grandes “Dados”, renovaram nossos corações.

Seguindo as recomendações de distanciamento, uso de máscara, foi possível celebrar com o mundo o dia Internacional da Paz instituido pela ONU para o dia 21 de setembro.

O Dado da Paz quer nos comunicar que a paz é possível, as frases em suas faces convidam cada um a viverem os valores contidos ali.

Já é observado as mudanças que ocorreram nas crianças, jovens, adultos, seja em toda família e na sociedade quando vivido concretamente esses valores.

O Dado da Paz é um dos instrumentos do Living Peace, projeto que nasceu em 2011 no Cairo Egito, quando o seu fundando professor Carlos Palma, coordenador mundial do Living Peace, querendo dar uma resposta concreta de paz a seus alunos que não sabiam o que era ter um dia de paz, inspirado na arte de amar de Chiara Lubich, fundadora do movimento dos Focolares propôs a eles jogarem o Dado todos os dias e viverem as frases contidas em suas faces. A mudança que ocorreu nas crianças, na escola e nas famílias se espalhou naquela região, e hoje já são mais de 250 mil estudantes, 1200 instituições, 63 organizações internacionais conectados por mais de 150 países formando uma grande rede mundial.

Diferente do dado que conhecemos, este não tem números, apenas frases e desenhos que ajudam a construir a cultura da paz no mundo. Professora Maria José fala que Jandaia é o 14º inaugurado no Brasil.