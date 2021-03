Jandaia do Sul aguarda chegada de novas vacinas

A etapa atual é de idosos com 82 anos ou mais. Novos lotes de vacina estão sendo aguardados para continuidade da imunização dos jandaienses.

Os profissionais do Departamento de Saúde reforçam a importância de todos continuarem usando máscaras, respeitando o distanciamento social e evitando aglomerações, mesmo com o início da vacinação.

Todos que receberam a primeira dose da vacina têm a segunda dose garantida. A vacinação vai continuar acontecendo em formato de Drive-Thru no Ginásio de Esportes. Os grupos a serem imunizados serão informados conforme chegada de novos lotes da vacina em Jandaia do Sul.

“Ainda temos mais profissionais de saúde para vacinar. Estamos aguardando a liberação e a chegada de mais doses para finalizar a imunização dos profissionais da saúde do município. A determinação estadual é de priorizar agora os idosos e depois retomarmos com a vacinação dos profissionais de saúde e de outros grupos prioritários (comorbidades, profissionais da educação, entre outros)”, informou a assessoria da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul.