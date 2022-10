A partir da próxima quinta-feira, 13/10, terá início o Curso de Panificação do Projeto “Carretas do Conhecimento ” , com turmas no período da tarde e da noite.

Interessados podem fazer sua inscrição na sede da APMI, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1116, fundos.

Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de residência.

Maiores informações pelo WhatsApp 43 99652-7799

ÚLTIMAS VAGAS!!

As inscrições foram prorrogadas até amanhã, terça-feira, das 8h às 12h!