Estão abertas as inscrições para o curso: E-commerce – “vendendo no comércio eletrônico”. As aulas acontecem de forma remota de 18/03 a 07/04 para a turma de Jandaia do Sul.

O curso tem como objetivo desenvolver competências como as estratégias de vendas no comércio eletrônico. É destinado a profissionais da área de vendas, compras e gestão comercial.

Saiba mais em: https://www.pr.senac.br/cursos/index.asp?uep=5&tc=202100026