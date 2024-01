Crianças são resgatadas de casa insalubre em Sarandi

Três crianças foram resgatadas na manhã desta sexta-feira (12) de uma casa em Sarandi, onde viviam em condições insalubres. O Conselho Tutelar recebeu uma denúncia sobre as condições precárias em que os irmãos estavam vivendo com seus pais e prontamente se deslocou até o local. Após constatarem a veracidade da denúncia ao observar as condições dos cômodos da residência, as autoridades decidiram remover as crianças.

Conforme informações obtidas pelo portal GMC Online, os menores foram encaminhados para a casa da avó, onde estarão seguros temporariamente. O Ministério Público do Paraná (MPPR) irá investigar o caso para entender melhor as circunstâncias e a responsabilidade dos pais nessa situação de descuido.