Covid-19:: higienização de ruas passa a ser de manhã

No início da manhã desta terça-feira (29) foi realizada a higienização no combate ao Covid-19 em Jandaia do Sul pela equipe formada pela Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, Comitê de Operações Emergenciais (COE), Defesa Civil e Almoxarifado.

Segundo o COE, a higienização passou a ser das 5 às 7 horas. A mudança de horário se deu pelo motivo que durante a noite estavam havendo problemas no momento da aplicação do produto, como veículos, pessoas circulando nas ruas e alguns estabelecimentos abertos.