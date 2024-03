A diretoria do Country Club de Jandaia do Sul informa aos Senhores Sócios, que no dia 24/03/2024 (Domingo) acontecerá a Eleição da Diretoria Executiva, para o Biênio 2024/2026.

A votação terá início às 09h00min e termino às 13h00min.

OBS: O direito a voto compete somente ao Sócio Titular, que esteja em dia com suas mensalidades, junto a Secretaria do Country Club.