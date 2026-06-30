Corpo parcialmente carbonizado é encontrado em área de mata no muncípio de Apucarana

Um corpo com sinais parciais de carbonização foi encontrado na tarde desta terça-feira (30) em uma área de mata na região do Loteamento Belvedere, em Apucarana. A ocorrência mobilizou equipes das polícias Militar, Civil e Científica, além do Instituto Médico-Legal (IML), que realizaram o isolamento da área, os trabalhos de perícia e a remoção da vítima.
De acordo com as primeiras informações, o cadáver apresentava indícios de que o fogo pode ter sido utilizado em uma tentativa de ocultação do crime. Parte do corpo estava carbonizada, mas, até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa da morte nem sobre a dinâmica dos fatos.
A identidade da vítima ainda não foi divulgada. Os indícios iniciais apontam que se trata de um homem, porém a confirmação dependerá dos exames realizados pela perícia e do trabalho de identificação conduzido pelo IML.
As informações são do TnOnline
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