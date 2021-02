Copel retoma atendimento presencial em Jandaia do Sul hoje

A Copel retoma a partir desta segunda-feira (22) o atendimento presencial em Jandaia do Sul, que encontrava-se fechado por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O escritório da Rua Presidente Kennedy, 751, volta a funcionar nos mesmos dias e horários de antes da pandemia: segundas, quartas e sextas, das 13h30 às 17h30.

Os canais virtuais da Copel seguem operando normalmente e possibilitam o recebimento de todo tipo de solicitação.

Além do aplicativo, site e telefone, agora a empresa atende também os serviços mais comuns por um número de WhatsApp. Pelo contato 41 3013-8973 é possível consultar débitos, emitir segunda via da conta e até parcelar as faturas de energia.