Convite Especial: Solenidade de Celebração dos 10 Anos da UFPR em Jandaia do Sul

O Campus Avançado de Jandaia do Sul da Universidade Federal do Paraná – UFPR, tem a honra de convidar toda a comunidade para participar da cerimônia em comemoração ao seu décimo aniversário.

O evento está marcado para a próxima sexta-feira, dia 26 de abril, a partir das 18h, no Auditório Prof. Lourenço Ildefonso da Silva, localizado na Praça do Café, s/n, em Jandaia do Sul/PR. A solenidade contará com a presença de autoridades locais e regionais, políticos, e também com a participação da reitoria da universidade e será aberta à comunidade universitária, egressos, autoridades e toda a comunidade de Jandaia do Sul e região.

Breve histórico

Desde sua fundação em 13 de janeiro de 2014, a UFPR Jandaia do Sul tem sido um símbolo de excelência e inovação, impactando não apenas a comunidade local, mas muito além dela. Ao longo dos últimos 10 anos, a instituição tem trabalhado incansavelmente para promover a ciência, inovação e educação de qualidade para toda a região, através de projetos de pesquisa, ensino, extensão e tecnologia que atuam diretamente com a comunidade.

Hoje o Campus conta com 5 cursos de graduação, sendo: Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Licenciatura em Ciências Exatas e o novo curso que será ofertado no vestibular 2025, Inteligência Artificial e Engenharia de Software.

Além de 57 projetos de pesquisa, 34 projetos de Extensão e alunos do ensino médio da rede pública da região que participam de atividades nos mais de 40 laboratórios do Campus através do IC Júnior. São cerca de 119 servidores, entre docentes, técnicos administrativos em educação e terceirizados, que se dedicam diariamente à construção dessa história.

Para marcar esta ocasião especial, a UFPR Jandaia do Sul planejou uma série de eventos e iniciativas ao longo do ano, começando com a colação de grau dos formandos de 2023, na próxima quinta-feira, 25. Em seguida teremos a cerimônia em comemoração aos 10 anos do Campus, a qual ocorrerá no dia 26 de abril, às 18h no auditório Prof°. Lourenço IIdefonso da Silva, e em sequência às 20h30min na AFUJAN, será realizado um jantar comemorativo.

Estas celebrações não só comemoram uma década de realizações, mas também representam um momento de olhar para o futuro com esperança e determinação para enfrentar os desafios que virão.