A Corrente Azul é um espetáculo produzido pela Cia Teatral Tipos & Caras (Grupo Teatral Aletófilo), onde de forma lúdica o texto aborda a questão do autismo, e consequentemente do bullying, levando o público a entender esse transtorno e perceber que as pessoas são diferentes, que as cabeças tem formas diferentes de se organizarem.

O convite se estende para crianças e adultos atípicos ou típicos.

Dia 18 às 20h no auditório municipal em Jandaia do Sul.

.