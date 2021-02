Conselheiros tutelares de Jandaia sofrem ameaça

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaias do Sul às 19h de sexta-feira (19).

Segundo a Polícia Militar Compareceu na Companhia PM a equipe de conselheiros municipais de Jandaia do Sul, os quais passaram a relatar que nesta data sofreram ameaças de morte via telefone de plantão do Conselho Tutelar, onde a pessoa identificada, ameaçou de morte os membros do conselho tutelar, dizendo que era para eles irem até a casa dele que “eles iam ver o que ia acontecer e que se eles quisessem voltar lá, teriam que ir acompanhados da polícia”, sendo este trecho da ligação gravado no celular, e anteriormente o mesmo teria ligado e dissera que iria “furar e rasgar todos conselheiros”.

O autor possui uma criança menor que carece de atenção por parte do Conselho Tutelar, porém todas as abordagens que tentaram com o mesmo, este se mostra ríspido e agressivo, conforme pode ser notado no trecho ouvido na conversa gravada.

Diante dos fatos, foram orientados quanto aos procedimentos cabíveis e lavrado boletim de ocorrência.