Conheça os ganhadores sorteados nesta manhã de sábado (07) no Programa IPTU Premiado

Nesta manhã de sábado (07) sorteamos os prêmios do Programa IPTU Premiado. Esse programa foi criado como incentivo e reconhecimento aos proprietários de imóveis no Município que entendem a importância da arrecadação do imposto para o desenvolvimento da cidade. Lembrando que, a contribuição traz melhorias para todos os setores, e principalmente para a área da educação e saúde.

Confira os ganhadores:

Marcos Tavares de Oliveira (Jardim Universitário) – 01 (uma) TV 55” Led Smart.

Elias Marques de Souza – 01 (uma) TV 42” Led Smart.

Vanessa Serrão do Nascimento (Jardim Araucária) – 01 (uma) TV 32’’ Led Smart.

Abel Fiorucci (Centro) – 01 (uma) TV 32’’ Led Smart.

Ilda Rocha Carlesse (Centro)- 01 (uma) TV 32’’ Led Smart.

Natalino Basilio de Amorim (Centro) – 01 (uma) TV 32’’ Led Smart.

Claudio Ruiz Pino (Centro) – 01 (uma) bicicleta Aro 26 18 marchas.

Eder Carlos Fransini (Centro) – 01 (um) forno microondas 30l.

Alina Angeli (Conjunto Antonio Biral) – 01 (um) forno elétrico 44l.

Andreia Missassi de Moura (Jardim Felicidade II) – 01 (um) fogão 6 bocas.

Camila Cristina Ribeiro (Jardim Santa Helena III) – 01 (uma) lavadora de roupas 12 kg.

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul parabeniza todos os ganhadores e comunica que entrará em contato para a retirada dos prêmios.