Condutor abandona veículo após colisão em Jandaia do Sul

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na Manhã de sexta-feira (4) na Rua Professor Roberto Resende Chaves.

O solicitante relatou aos policiais que sua namorada conduzia seu veículo Chevrolet Spin pela BR 376, no trevo da rua Senador Souza Naves, quando o condutor do veículo I/Peugeot 206, atravessou uma preferencial e colidiu com seu automóvel, causando diversas avarias no mesmo e, em seguida, o condutor do Peugeot fugiu abandonando o veículo estacionado na Rua Professor Roberto Resende Chaves com a chave no contato. O solicitante conseguiu contato telefônico onde o mesmo se identificou como XXXX. A vítima foi orientada.