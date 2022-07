Conclusão do Curso de Práticas de Manicure e Pedicure

A Associação de Proteção à Maternidade e Infância (APMI) em parceria com a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, Rotary Club e Senac realizaram na tarde de segunda feira (4) na Casa da Amizade a formatura de 12 alunas no curso de práticas de manicure e pedicure. Foram 75 horas de curso com aulas teóricas e práticas ministradas pela professora do Senac Vivian Silva.

O Prefeito Lauro Junior esteve prestigiando o evento ao lado do Presidente do Rotary Club Marcos Araújo, Vice prefeito Fifa, Primeira Dama Stella Silva, Vereador Ranzane, Vereador Bruno Cavassani, Dir. administrativo Marcos Rezende, Vice presidente do Rotary Club Luiza Helena Rosa da Silva, Secretário do Rotary Club Dione Moreira da Silva, Laurilena de Souza Silva, a responsável pela admissão de mulheres no Rotary Edililza Rosina Chaves, Gerente do Senac Lucas Salva Laggio e o Técnico de Relações com Mercado Rodrigo Hirata.

As autoridades, juntamente com a professora, entregaram os certificados de conclusão do curso e uma bolsa contendo um kit com 2 alicates, duas espátulas de cutículas e 6 esmaltes para que as alunas saem com uma qualificação profissional e preparadas para o mercado de trabalho.

O projeto obteve sucesso devido a parceria firmada entre o Rotary club que desenvolve o “Empoderamento de Meninas” que é um projeto do Rotary Club Internacional que incentiva as mulheres a ter uma independência financeira e a APMI que ajuda fortalecer vínculos e inserir as pessoas no mercado de trabalho.