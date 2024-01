Comunicado para os moradores dos bairros da região da Vila Rica

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul por meio do Departamento de Saúde e Setor de Endemias COMUNICA os moradores dos bairros: Vila Rica, Jardim Vista Alegre, Jardim Santa Helena I, II e III, Residencial Planalto, Jardim Villar I e II, Jardim Brasil e Residencial Massa que os Agentes de Endemias, Agentes Comunitários de Saúde e pessoal do almoxarifado estarão passando nesses Bairros a partir de quinta-feira, 25 de janeiro, para orientar sobre os cuidados no combate ao mosquito da dengue e também recolher materiais e tudo aquilo que possa acumular água e são possíveis criadouros dos mosquitos, para isso, pede-se que comece desde já recolher esses itens e coloque em frente as casas para o recolhimento.