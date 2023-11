Comunicado: Aplicação de fumacê contra a dengue

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Saúde – Setor de Epidemiologia, comunica os moradores dos seguintes bairros: Conjunto 14 de dezembro; Conjunto Arnaldo Buzato; Jardim Pérola; Jardim Biral; Miguel Capocci; Jardim Canadá; José Rodrigues Borba; Conjunto Antônio de Souza Silva; Primeiro de Maio; Jardim Esmeralda; Conjunto Santa Rita de Cássia; Nova Jandaia e Residencial Castanho que essa semana será iniciada a aplicação do fumacê da dengue, portanto, pedimos aos moradores que deixem as portas e janelas abertas nos seguintes horários: das 05:00 às 08:00 da manhã e das 16:00 às 19:00 horas, para melhor efeito da aplicação.