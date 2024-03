Comissão organizadora do Festival da Cachaça estiveram em Curitiba

Nessa terça-feira (26), os representantes da Comissão Organizadora e realizadores do Festival da Cachaça de Jandaia do Sul, estiveram em Curitiba para entregar pessoalmente ao Secretário do Turismo do Estado do Paraná, Sr. Marcio Nunes o convite para a solenidade de abertura da terceira edição do Festival da Cachaça.

Na oportunidade os representantes, Sr. Luiz Carlos Moretti, Sr. Natanael Bonicontro e Sr. Fabiano Tarosso tiveram um bate papo sobre o evento junto ao Secretário do Turismo do estado.

Além do convite, Sr. Marcio Nunes foi presenteado pelos organizadores com as cachaças das realizadoras do evento.

O Governador do Estado, Ratinho Júnior também foi presenteado e convidado para se fazer presente na Solenidade.

A Terceira edição do Festival da Cachaça de Jandaia do Sul acontece nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2024, no Pavilhão de Eventos da Sociedade Rural de Jandaia do Sul.