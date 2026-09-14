Mais um veículo escolar pega fogo em Apucarana

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Reprodução TnOnline
Uma Kombi utilizada no transporte escolar ficou completamente destruída após pegar fogo no início da tarde desta segunda-feira (14), na Rua Yoshinori Fukushima, no Parque Ecológico da Raposa, em Apucarana.
Segundo informações do TnOnline, o veículo transportava dois alunos. O motorista percebeu uma fumaça vindo da região do motor e imediatamente retirou os estudantes do veículo. Todos saíram ilesos.
O condutor ainda tentou controlar as chamas utilizando o extintor da Kombi, mas o fogo se espalhou rapidamente. O motorista sofreu um ferimento na mão, porém recusou atendimento médico.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio. Apesar dos esforços, o veículo foi totalmente destruído pelas chamas.
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