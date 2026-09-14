Colégio São Marcos desenvolve estudo prático sobre os sistemas muscular e urinário com alunos do Ensino Médio

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No âmbito do projeto Biologia I – Integrando Conhecimentos, o Colégio São Marcos de Jandaia do Sul desenvolve, com as turmas do Ensino Médio, um estudo aprofundado sobre o corpo humano, articulando teoria e prática. Neste bimestre, o foco de estudo são os Sistemas Muscular e Urinário, eixos fundamentais para a compreensão da fisiologia humana. A proposta fortalece a formação acadêmica, incentiva a iniciação científica e estimula o pensamento crítico dos estudantes.
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