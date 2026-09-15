Com mandado de prisão pelo estado de São Paulo, homem é localizado e preso...
A Polícia Civil de Jandaia do Sul prendeu, no fim da tarde desta terça-feira (15), um homem de 42 anos, que era procurado pela...
Paraná ainda terá chuva nesta terça e amanhecer gelado na quarta-feira, segundo o Simepar
Ao longo desta terça-feira (15), a nebulosidade continua bastante persistente sobre o estado, favorecendo a ocorrência de chuvas ocasionais. Precipitações, no geral, não devem...
Homem relata que sofre ameaças de ex em Marumbi
A Polícia Militar registrou uma ocorrência de ameaça na tarde desta segunda-feira (14), na Rua Interventor Manoel Ribas, no Centro de Marumbi. A situação...
Idoso afirma não ter chave Pix e descobre três transferências indevidas em sua conta
Um homem de 69 anos procurou o Destacamento da Polícia Militar de Cambira, na região central da cidade, após descobrir que valores haviam sido...
Colégio São Marcos desenvolve estudo prático sobre os sistemas muscular e urinário com alunos...
No âmbito do projeto Biologia I – Integrando Conhecimentos, o Colégio São Marcos de Jandaia do Sul desenvolve, com as turmas do Ensino Médio,...
Mais um veículo escolar pega fogo em Apucarana
Uma Kombi utilizada no transporte escolar ficou completamente destruída após pegar fogo no início da tarde desta segunda-feira (14), na Rua Yoshinori Fukushima, no...