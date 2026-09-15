Idoso afirma não ter chave Pix e descobre três transferências indevidas em sua conta

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Um homem de 69 anos procurou o Destacamento da Polícia Militar de Cambira, na região central da cidade, após descobrir que valores haviam sido retirados indevidamente de sua conta bancária por meio de transferências via Pix.
Segundo o relato registrado pela Polícia Militar, as movimentações ocorreram no dia 10 de setembro de 2026, em uma conta corrente mantida junto a uma instituição financeira em Apucarana. Ao todo, foram realizadas três transferências não autorizadas, que somaram R$ 527,05.
As transações ocorreram em sequência: a primeira, às 10h20, no valor de R$ 202,42; a segunda, às 10h21, de R$ 215,79; e a terceira, às 10h22, no valor de R$ 108,84.
A vítima informou que só percebeu os débitos nesta terça-feira (15), quando tentou realizar uma compra e constatou a movimentação irregular em sua conta. Ele também afirmou que não possui chave Pix cadastrada em seu nome ou vinculada à conta bancária.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar como furto qualificado e encaminhada à 17ª Subdivisão Policial (SDP), que deverá adotar as medidas necessárias para apurar as circunstâncias das transferências e identificar os responsáveis.
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