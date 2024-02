Colisão frontal deixa quatro feridos no Distrito da Caixa de São Pedro

Na manhã desta segunda-feira (5), um acidente deixou quatro pessoas feridas. A colisão frontal ocorreu entre um Volkswagen Gol e um Chevrolet Astra, no Distrito da Caixa de São Pedro, próximo à fazenda Colina.

No Astra, estavam duas pessoas. O motorista foi atendido no local, mas recusou o encaminhamento para atendimento médico. Já a passageira foi encaminhada ao hospital com ferimentos leves.

No Gol, também havia duas vítimas. Um jovem de 21 anos sofreu traumatismo craniano grave, enquanto a outra vítima apresentava dores intensas nas costas e ferimentos moderados. Ambas foram socorridas pelo Siate e Samu e encaminhadas ao Hospital da Providência para receberem cuidados médicos.

