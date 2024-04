Colisão frontal deixa feridos na Estrada da Amizade

O acidente ocorreu no final da tarde desta sexta-feira (12) em uma curva da Estrada da Amizade, próximo ao terreno da UFPR em Jandaia do Sul.

Uma Monza de Apucarana ocupado por quatro pessoas, bateu de frente com uma Fiat Strada de Jandaia do Sul.

O motorista e o passageiro do banco da frente do Monza ficaram presos às ferragens e foram resgatados pela equipe da Brigada Comunitária com apoio do SAMU. Os outros dois ocupantes do banco traseiro sofreram ferimentos mais leves.

Um homem e uma mulher que estavam na Strada não se feriram.

