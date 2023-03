Colisão entre moto e coletivo deixa 26 pessoas feridas em Paiçandu

Na manhã desta terça-feira, 28, um acidente envolvendo um ônibus da empresa Transporte Coletivo Cidade Verde e uma motocicleta deixou ao menos 26 pessoas feridas. O ocorrido foi em um dos viadutos da PR-323, no município de Paiçandu. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas e encaminharam as vítimas para hospitais de Maringá. Das 26 pessoas envolvidas, 20 sofreram ferimentos leves e seis ferimentos moderados.