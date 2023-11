Colisão entre dois veículos é registrada em cruzamento do centro da cidade

A Polícia Militar esteve no local e informou que equipe policial foi solicitada para atender o acidente de trânsito que ocorreu na Rua José Maria de Paula esquina com Luiz Vignole, no final da tarde de terça-feira (31).

No local houve um abalroamento transversal entre dois veículos, sendo eles um Renault Sandero de cor branca conduzido por uma mulher que sofreu ferimentos leves e foi socorrida pela ambulância da Brigada Comunitária (Defesa Civil).

O outro automóvel, uma GM Montana de cor prata, era conduzido por um homem, que não se feriu e recusou atendimento médico.

Os veículos estavam regulares e foram liberados para os responsáveis.