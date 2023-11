Coleta de lixo eletrônico continua neste sábado (18) na Praça do Café

A LS Metais, com o apoio da Prefeitura Municipal, está promovendo um evento para coleta de resíduos eletrônicos na Praça do Café nos dias 17 e 18 de 2023.

Descartar corretamente os resíduos eletrônicos é crucial, pois muitas vezes são jogados no lixo comuns ou esquecidos em casa, quando, na verdade, podem ser reciclados ou transformados em outros materiais-primas, evitando assim o descarte em aterros sanitários.

É importante conscientizar as pessoas sobre a importância do descarte adequado desses itens eletrônicos, como TVs, fornos micro-ondas, aparelhos celulares, computadores, monitores, tablets, notebooks, câmeras fotográficas, impressoras, fotocopiadoras, torradeiras, batedeiras, aspiradores de pó, ventiladores, mixers, secadoras de cabelo, ferramentas elétricas, calculadoras, câmeras digitais, rádios, entre outros.

O valor arrecadado será destinado à Pastoral da Criança!