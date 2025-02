O Colégio São Marcos de Jandaia do Sul, proporcionou aos professores uma formação continuada que iniciou no dia 21, 22, e 23/01- Aprofundamento do material SAEdigital.

Dia 30 e 31/01 -Segurança na escola e os primeiros socorros. Com os Palestrantes: Fabio Augusto-Bombeiro, Thiago Maroco-Socorrista, personal trainer e professora Flávia Orsi- Técnica de enfermagem, socorrista e professora, Lucas Carvalho- socorrista.

Obrigada a todos os participantes desse evento tão importante.

