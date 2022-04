Cisvir aponta que municípios são responsáveis por 71% dos investimentos em saúde

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir) realizou na manhã dessa segunda-feira (11), uma Assembleia de Prefeitos para discutir pautas como: Inclusão de município no CISVIR; Alteração de nível de cargo; Alteração de tabela de valores; Informes gerais e atendimento do Hospital da Providência.

A reunião aconteceu no auditório da 16ª Regional de Saúde, em Apucarana, e contou com prefeitos e representantes dos 18 município que integram o CISVIR. A prefeita de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri, e o secretário municipal de Saúde, Bruno César de Freitas Ribeiro.

“Nesta reunião, foram apresentados a nós prefeitos a prestação de contas do CISVIR e tivemos conhecimento que as prefeituras são responsáveis por mais de 71% do que se investe em saúde nos municípios. Investimos mais que o Estado e a União, e debatemos a importância de reivindicar mais recursos destes entes para que a nossa população tenha uma saúde ainda melhor. No contexto geral, ficou comprovado como a união dos municípios através do consórcio tem sido o grande diferencial na busca de uma saúde de qualidade e com mais assistência”, comentou Regina.

Além da prefeita de São Pedro do Ivaí e do prefeito de Mauá da Serra e presidente do CISVIR, Hermes Wicthoff, estiveram presentes na assembleia os prefeitos de Apucarana, Arapongas, Marumbi, Rio Bom, Mauá da Serra, Jandaia do Sul, Cambira, Novo Itacolomi, Marilândia do Sul e Sabáudia.