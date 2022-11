Ciclista e motociclista morrem atropelados em acidente na PR-487

Uma fatalidade aconteceu na noite desta segunda-feira (21), em Campo Mourão. Um acidente envolvendo um ciclista e um motociclista deixou dois mortos. A tragédia foi registrada na rodovia PR-487 (Estrada Boiadeira), próximo ao terminal rodoviário.

Os mortos são um homem de 51 anos, que conduzia uma moto, e o ciclista, de 43 anos de idade. Chovia forte no momento do acidente.

Segundo apurado, o motociclista seguia com sua Honda CB 300 no sentido Campo Mourão a São Geraldo, quando foi surpreendido pelo ciclista que teria cruzado a pista, atingindo o mesmo. Com o impacto, ambos caíram sobre a pista de rolamento.

Uma picape GM Montana, que vinha logo atrás da moto, não conseguiu desviar e acabou passando sobre os dois homens, que morreram ainda no local. Equipes do Samu foram acionadas, mas nada puderam fazer.

O condutor da Montana, que não teve a identidade divulgada, ficou em estado de choque. Ele precisou de atendimento médico.

Os corpos das vítimas foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão para exame de necropsia.

TnOnline com informações: Tribuna do Interior