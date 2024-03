Ciclista é atropelada na PR-444 em Arapongas

Durante a manhã desta sexta-feira (22), uma ciclista ficou ferida após ser atropelada na altura do quilômetro 5 da rodovia PR-444, nas proximidades da churrascaria Herança, em Arapongas. A vítima, que estava indo trabalhar, foi atingida por um veículo Volkswagen Saveiro, que permaneceu no local após o acidente.

O atropelamento ocorreu logo nas primeiras horas do dia. Equipes de socorro do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima no local. Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher foi encaminhada para o Hospital Norte do Paraná (Honpar).