Neste sábado (16/07), aconteceu o CHÁ EVANGELÍSTICO voltado para o público feminino, na Igreja Assembleia de Deus, Templo Sede, em Jandaia do Sul.

Cerca de 130 mulheres estiveram presentes, em um ambiente descontraído, onde foram ministradas uma Palestra Bíblica, louvores, sorteios de brindes e degustaram de uma boa culinária.

O Evento foi organizado pela pastora Dâmaris Regina e equipe, que receberam com muito carinho, diversas mulheres do nosso município e região!