Centro Cultural de Jandaia do Sul inicia oficinas

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Cultura realizou a abertura das Oficinas Culturais para o público adulto e terceira idade de Jandaia do Sul.

Foram realizadas apresentações da Oficina Circo Arte e também uma apresentação especial da Escola Brisé Volé com a premiada coreografia Nuah, aonde receberam uma homenagem da Diretora Crystiane Borba.

O Prefeito Lauro Junior e a Diretora do Departamento de Cultura Crystiane Borba agradeceram toda a população presente, as autoridades, a equipe do Departamento de Cultura e demais convidados.

As oficinas tiveram início na quinta-feira, dia 09/11/2023 no Centro Cultural.