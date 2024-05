Castramóvel e Bem Estar Animal realizam 145 castrações em Jandaia do Sul

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Setor de Bem Estar Animal em parceria com a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI) realizou mais uma etapa de esterilização (castração) de cães e gatos através do programa CASTRAMÓVEL.

Dois veterinários da AMUVI com o auxílio de dois veterinários do município de Jandaia, duas estagiarias do curso de medicina veterinária, 02 funcionários da prefeitura e mais três voluntários (um veterinário e dois auxiliares), realizaram as castrações em 53 cachorras fêmeas, 20 cachorros machos, 47 gatas fêmeas e 25 gatos machos, totalizando 145 procedimentos.

O programa CASTRAMÓVEL tem como objetivo o controle da reprodução de cães e gatos e foi realizado em parceria com o setor de Bem Estar Animal do município de Jandaia do Sul.

SETOR DE BEM ESTAR ANIMAL

O setor de “Bem Estar Animal” foi formado em novembro de 2023 e tem como principal finalidade o atendimento veterinário aos animais em situação de abandono no município de Jandaia do Sul e dos animais recolhidos no Abrigo Municipal. A equipe consta atualmente com 01 médico veterinário, 02 funcionários administrativos e 02 funcionários operacionais do Abrigo Municipal.

Cerca de 80 animais já foram atendidos (entre cães e gatos), por diversos motivos, como: atropelamentos, espinho de ouriço, feridas, mordidas de outros animais, bicheira, envenenamento, quebraduras, doenças pré existentes, entre outros. Assim como em outros municípios, os animais sem tutor (animais de rua) são curados de suas enfermidades, castrados (quando necessário) e levados de volta ao local que estão acostumados a ficar.

Além dos atendimentos de rotina, já foram feitas total de 266 esterilização desde dezembro de 2023, em parceria com Castramóvel (AMUVI).

Desde início dos trabalhos em novembro, foram doados com auxílio da equipe 25 animais, sendo 18 cães (6 adultos e 12 filhotes) e 06 gatos filhotes.

O atendimento da equipe “Bem Estar Animal” ocorre de segunda a sexta, das 8h às 11:30h e das 13h às 17:30, de forma presencial no Departamento de Fomento a Agropecuária e Meio Ambiente ou através do telefone/whatsApp 43 996324143.